Angelina Jolie vs. Jennifer Aniston: Wer küsst besser?

Schauspieler Gerald Butler durfte sowohl mit Jennifer Aniston als auch mit Angelina Jolie schmusen. Mit Jolie stand er 2003 für "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" vor der Kamera. Mit Aniston musste er in "Der Kautions-Cop" aus dem Jahr 2010 knutschen. Aber wer küsst eigentlich besser? Diese Frage wurde ihm von Talkmaster Andy Cohen in der live TV-Sendung "Watch What Happens Live" gestellt.

Gerald Butler (Bild: Photo Press Service) Gerald Butler (Bild: Photo Press Service)

Die Frage war ihm sichtlich unangenehm. "Jennifer Aniston. Ich sag's dir ganz offen", sagt er plötzlich. "Ich werde einfach ... Ach, weißt du ... Ich überrasche dich einfach." Rapper 50 Cent, der ebenso zu Gast war, fand die Antwort großartig: "Die Antwort ist guuut", sagte er in der Show.

