Anthony Hopkins postet verstörendes Video

Was will uns Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer") mit seinem neuesten Video bloß sagen? Das fragen sich auch die Fans des Schauspielers. Der gruselige Clip zeigt, wie der 80-Jährige 30 Sekunden lang mit weit aufgerissenen Augen und wirren Blick tanzt.

"Das passiert, wenn du nichts als Arbeit und kein Vergnügen hast", schreibt Anthony Hopkins dazu. Seine Follower sind sich jedenfalls nicht sicher, was sie von dem Video halten sollen.

"gruseliger als 'Das Schweigen der Lämmer"

Während die einen es großartig finden, gruseln sich die anderen davor. "Das ist noch gruseliger als 'Das Schweigen der Lämmer'", so ein User auf Twitter. "die besten 32 Sekunden meines Lebens", schreibt ein anderer Fan.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6