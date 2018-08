Fans warteten Stunden auf Aretha im goldenen Sarg

Auf dem Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit hängt ein riesiges Transparent, davor bildete sich eine lange Schlange. Fans singen, halten Alben und Mementos, sie sind alle aus dem gleichen Grund gekommen: Sie warten auf den Leichnam von Aretha Franklin, die Queen of Soul.

Hunderttausende werden erwartet

Zwei Tage lang wird sie im Museum aufgebahrt. Als die Bürgerrechtsikone Rosa Parks hier 2005 lag, damit sich die Trauernden verabschieden können, marschierten 700.000 Menschen an ihr vorbei, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Zu Aretha könnten mehr kommen.

Aretha Franklin in Bildern:

Oldtimer-Leichenwagen fuhr schon ihren Vater

Schließlich fährt der Leichenwagen vor dem Museum vor. Es ist ein 1940 Cadillac LaSalle. Auch Arethas Franklin, Reverend C.L.Franklin trat darin 1984 seine letzte Fahrt an. Und auch Rosa Parks lag in dem beeindruckenden Oldtimer.

Goldener Sarg, ein Meer aus Rosen

In schwarz gekleidete Träger heben Franklins Sarg aus dem Wagen. Er ist vergoldet, Aretha Franklin, Queen of Soul ist in goldenen Lettern aufgedruckt. Der Sarg wird in die über und über mit Rosen verzierte Halle des Museums gebracht, dort wird er geöffnet.

Spontane Schreine für Aretha: Die USA trauern:

Queen in Rot

Arthea trägt ein rotes Kostüm und rote hochhackige Schuhe. "Es war so bewegend", erzählt Charlotte Smith der "Detroit Free Press!". "Sie hat ein wundervolles Lächeln ... Sie sieht so heiter und gelassen aus wie eine echte Königin."

Prominent besetztes Begräbnis live im Netz

Das Begräbnis ist für Freitag angesetzt und wird online und im TV übertragen. Unter anderem wird, wie "People" berichtet, Ex-US-Präsident Bill Clinton auf dem Begräbnis sprechen. Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Fantasia, Faith Hill, Chaka Khan und andere sollen auftreten.

