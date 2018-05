Ariana Grande verliert 169.000-Dollar-Halskette

Am Sonntag performte Ariana Grande (24) an den Billboard Music Awards in Las Vegas ihren Song "No Tears left to cry".

Was den Zuschauern entgangen ist: Die Sängerin verlor während ihres Auftritts ihre 169'000-Dollar-Halskette. Ihr Team machte sich sofort auf die Suche nach dem mit Diamanten besetzten Schmuckstück, schreibt die "New York Post".

Die Kette sei ihr wegen eines mechanischen Fehlers abhanden gekommen, erklärt eine Sprecherin des Schmuckherstellers. "Das war das erste Mal, dass ein Stück kaputt ging, während ein Celebrity es trug." Zum Glück sei die Kette nicht ins Publikum gefallen, man habe es an der Bühnenseite wieder finden können.

☁️☺️☁️ Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Mai 23, 2018 um 2:21 PDT

(red)