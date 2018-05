Ariana Grande stellt Fans ihren neuen Freund vor

Endlich gute Neuigkeiten für Ariana Grande. Die "No Tears Left To Cry"-Sängerin hadert seit einem Jahr mit den Folgen des schrecklichen Anschlags bei ihrem Konzert in Manchester. Und auch ihre Beziehung zu Rapper Mac Miller ging nach zwei Jahren zu Ende.

"Bin nicht seine Babysitterin": Ariana wehrt sich gegen Vorwürfe

Kaum hatte Ariana dem 26-Jährigen den Laufpass gegeben, wurde der wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nachdem sie sich auf Twitter Vorwürfe deshalb anhören musste, packte Ariana aus. Sie habe ihn bei seinem Versuch, nüchtern zu bleiben, unterstützt. Doch eine Frau sei nicht dafür verantwortlich, wenn ihr Freund sein Leben nicht auf die Reihe bekomme. Und sie werde sicherlich nicht deshalb in einer vergifteten Beziehung bleiben. "Ich bin weder Babysitterin noch Mutter und keine Frau sollte das Gefühl haben, dass sie es sein muss."

Zwei Wochen bis zur nächsten Beziehung

Schon kurz nach der Trennung wurde gemunkelt, dass Ariana Grande schon eine neue Beziehung am köcheln hat. Am Mittwoch machte die 24-Jährige es offiziell. Ihr neue Liebe heißt Pete Davidson, ist Schauspieler und arbeitet bei "Saturday Night Life" .

Zwei Nerds haben sich gefunden:



Slytherin liebt Gryffindor

Mit einem gemeinsamen Foto, das sie auf Instagram teilten, machen die beiden ihre Beziehung nun offiziell. Eine Gemeinsamkeit haben die Turteltäubchen auf jeden Fall: Eine Liebe zu Harry Potter! Dass auch Stars Nerds sein können, beweisen sie in ihren Howarts-Schuluniformen. Ariana outete sich als Fan des Hauses Slytherin, während der 24-Jährige Davidson zum Team Gryffindor gehört.

Mit dem Kommentar "The Chamber of Secrets has been opened" beenden Ariana und Pete ihre Geheimnistuerei. Im Deutschen heißt der zweite Teil der Harry Potter-Reihe zwar "Kammer des Schreckens", doch wörtlich übersetzt wäre es "Kammer der Geheimnisse". Damit erklärt sich auch, warum die beiden gerade diesen Spruch gewählt haben.

(lam)