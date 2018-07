Arianas Verlobter scherzte über Manchester-Attentat

Am 22. Mai 2017 riss ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert von Ariana Grande in der Manchester Arena 22 Menschen in den Tod. Seitdem leidet die 25-jährige Sängerin an einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

Nun kam heraus, dass ausgerechnet ihr Verlobter, Pete Davidson, wenige Monate nach dem Anschlag bei einem Comedy-Gig einen geschmacklosen Witz über das Attentat machte.

"Ich hoffe, Grande ist klar, wie berühmt sie eigentlich ist. Denn beim Britney Spears-Konzert gab es keinen Terror-Anschlag", sagte der "Saturday Night Live"-Darsteller bei seinem Auftritt, dessen Vater selbst im September 2001 beim Angriff auf das World Trade Center starb.

"Es gibt keine Tabu-Themen"

Nun äußerte sich ein Sprecher von Davidson dazu: "Er ist ein Comedian. Für ihn gibt es keine Tabu-Themen. Auch Witze über seinen Vater und 9/11 sind erlaubt"

Grande selbst hat sich zu Davidsons Scherz noch nicht geäußert. Von seinen Fans erntete er in den sozialen Netzwerken jedenfalls jede Menge Kritik.

Ariana Grande

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)