Armie Hammer postet sein Verbrecherfoto

Immer wieder wurde Armie Hammer schon darauf angesprochen, warum er im Gefängnis saß. In diversen Talkshows versuchte er sich herauszuwinden, wohl das Studio hatte ihm damals einen Maulkorb umgehängt.

Nun postete der schnuckelige "Call Me By Your Name"-Schauspieler sein Verbrecherfoto von 2011 auf Instagram.

Armie wurde von der Polizei am Grenzposten Sierra Blanca in Texas aufgehalten. Mit bei ihm im Auto waren drei Haschcookies und ein Muffin mit berauschendem Inhalt. Den Marihuanagehalt setzte die Polizei mit 0,2 Gramm fest - und buchtete Armie ein. Er blieb eine Nacht hinter Gittern und musste 1.000 Dollar Kaution zahlen.

Grinsend am Mugshot

Schon im Jahr 2011 dürfte sich Armie nicht allzviele Sorgen wegen der Haft gemacht haben. Auf seinem Verbrecherfoto konnte er sich augenscheinlich das Grinsen nur schwer verkneifen. Man könnte den entspannten Gesichtsausdruck auch auf die verbotenen Substanzen und deren Konsum zurückführen.

Die Anklagepunkte wurden später wirklich fallen gelassen. Am gleichen Grenzposten wurden übrigens auch schon Snoop Dogg, Fiona Apple und Willie Nelson erwischt.

Geläutert ist Armie seither nicht. Wie die "NY Post" schreibt soll der Schauspieler am Set von "Sorry To Bother You" seinem Co-Star Omari Hardwick Marihuana in die Hand gedrück haben. "Zum darauf Aufpassen" - zumindest offiziell.

(lam)