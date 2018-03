Arnies erste Worte nach Herz-OP: "I'm back"

Der "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger besuchte am Donnerstag (29. März) das Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles, um sich einen Katheter ersetzen zu lassen. Anschließend kam es laut "TMZ" jedoch zu Komplikationen, da es sich um eine experimentelle Operation handelte. Die Herz-OP wurde nun auch von seinem Sprecher Daniel Ketchell bestätigt.

Die Ärzte waren für alle Notfälle gewappnet und hätten unversehens auf die Komplikationen reagiert. Sie entschieden, dass sich Schwarzenegger einer Not-OP am offenen Herzen unterziehen musste, die sich mehrere Stunden lang zog.

Sein Zustand ist stabil

Mittlerweile ist Schwarzenegger wach und fühlt sich gut, wie sein Sprecher Daniel Ketchell verriet. "Update: @Schwarzenegger ist wach und seine ersten Worte waren tatsächlich 'I'm back' [=Ich bin zurück], also ist er gut drauf", schrieb er auf Twitter.

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6