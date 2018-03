Herz-OP! Sorge um Arnold Schwarzenegger

Fans machen sich große Sorgen um "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger (70): Laut "TMZ" wurde der Schauspieler am Donnerstag (29. März) am offenen Herzen notoperiert.

Dem Bericht zufolge war ein komplizierter Eingriff und es soll sogar zu Komplikationen gekommen sein. Sein Zustand sei aber mittlerweile stabil, heißt es. Offiziell bestätigt wurde die Not-OP jedoch nicht.

Ich wünsche meinem Freund Arnold @Schwarzenegger gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in #Wien im Mai! @R20 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 30. März 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass Arnie am Herzen operiert wurde. In einem Interview der US-TV-Show "60 Minutes" gab er zu, dass er 1997 am Herzen operiert werden musste. "Eine Herz-OP war für mich so ein Schock, darüber wollte ich nicht reden.", so der Filmstar.

