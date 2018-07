Schwarzenegger ist noch immer verheiratet

25 Jahre waren sie verheiratet, dann folgte das Liebes-Aus: Seit 2011 leben Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, die vier gemeinsame Kinder haben, getrennt. Der Grund: Der Schauspieler und ehemalige US-Politiker hatte die Journalistin mit der damaligen Hausangestellte betrogen. Aus dieser Affäre entstand sogar ein kleiner Bub.

Arnold Schwarzenegger will die Scheidung nicht unterschreiben. (Bild: Reuters) Arnold Schwarzenegger will die Scheidung nicht unterschreiben. (Bild: Reuters)

Kein Ehevertrag

Die Scheidung ist aber immer nicht durch, wie "TMZ" berichtet. Offenbar streitet man sich noch immer um das gemeinsame Vermögen, das auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt wird. Arnie und Shriver sollen nämlich keinen Ehevertrag ausgehandelt haben. Laut dem US-Portal möchte sich seine "Noch-Ehefrau" so schnell wie möglich scheiden von Arnie lassen, der 70-Jährige zeigt aber kein Interesse daran.

Gemeinsames Sorgerecht

Was das die Kinder betrifft, darüber streiten sich die beiden wenigstens nicht: Das Ex-Paar einigte sich damals kurz nach ihrer Trennung auf ein gemeinsames Sorgerecht.

Arnold Schwarzenegger am 14. Mai 2018 in Wien

Arnold Schwarzenegger am 14. Mai 2018 in Wien





(red)