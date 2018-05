Ashton Kutcher spendet 4 Millionen für Berggorillas

Kutcher und Oseary investierten in das Zahlungsnetzwerk Ripple und spenden nun einen großen Batzen ihrer Profite für den guten Zweck. Sie unterstützen Comedienne und Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres bei ihrem Vorhaben, die Berggorillas in Ruanda vor dem Aussterben zu retten.

Die beiden Geldgeber schauten persönlich in der "Ellen Show" vorbei, um die 60-Jährige zu überraschen. Da verschlug es sogar der sonst so wortgewandten Ellen DeGeneres kurz die Sprache. Sie hatte Tränen in den Augen, als Kutcher ihr sagte, wie hoch die gespendete Summe ausfallen würde.

Ganz und gar selbstlos war die Aktion aber nicht. Das Geld wurde mit Ripple überwiesen und dürfte dem Zahlungsnetzwerk jede Menge Publicity einbringen.

Ashton Kutcher und Mila Kunis

