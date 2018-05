Auch Irina verzichtete in Cannes aufs Höschen

Auf dem Filmfestival in Cannes zog Supermodel Irina Shayk in einem atemberaubenden Kleid an den Fotografen vorbei. Was alle aber sprachlos machte: Auf Unterwäsche verzichtete die schöne Russin komplett. Wie auch Model-Kollegin Natasha Poly kurz zuvor verzichtete Shayk offenbar ebenfalls auf Unterwäsche.

Gleich zwei Mal freizügig fiel davor bereits Kendall Jenner auf. Das Model war erst Stargast bei der Chopard-Party und zeigte sich dort in einem hauchdünnen, transparenten Outfit. Zwei Tage später folgte der zweite transparente Akt. In einem durchsichtigen Tüll-Kleid von Schiaparelli war das angesagte Model erneut Blickfang auf dem roten Teppich.

"Unten ohne", allerdings in anderer Hinsicht, präsentierte sich in Cannes auch Schauspielerin Kristen Stewart. Sie hielt ihre hohen Louboutin-High-Heels nur für ein paar Minuten aus, dann beschloss die 28-Jährige einfach barfuß über den Roten Teppich weiterzugehen.

(red)