Auto von "Breaking Bad"-Star bei Wäsche demoliert

Schauspieler Aaron Paul wollte seinem himmelblauen Ford Torino GT aus dem Jahr 1969 eigentlich nur kurz eine kleine Wäsche verpassen.

Doch das gute Stück, mit dem er auch im Film "Need For Speed" über die Leinwand düste, kam mit einer großen Delle in der Motorhaube aus der Waschanlage. Ein unachtsamer Mitarbeiter krachte mit einem anderen Wagen rückwärts in die Front des Fords.

Star empört

Der 38-jährige Paul war zunächst schockiert und ungehalten und schrie: "Ihr habt meinen Wagen demoliert". Noch vor Ort einigte man sich darauf, den Blechschaden zu einem späteren Zeitpunkt beheben zu lassen.

(baf)