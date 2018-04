Familie von DJ Avicii meldet sich zu Wort

Drei Tage nach dem überraschenden Tod des schwedischen DJs und Produzenten Tim Bergling, weltbekannt geworden als Avicii, meldet sich dessen Familie in einem ersten offiziellen Statement zu Wort. "Wir danken allen für die Unterstützung und die liebevollen Worte zu unserem Sohn und Bruder." Seine Musik würde mit wunderbaren Erinnerungen verbunden bleiben.

Außerdem bedankt sich die Familie für "die Initiativen, die ergriffen wurden, um Tim zu ehren, mit öffentlichen Zusammenkünften, Kirchengeläut, Tributen am Coachella und Momenten der Stille rund um die Welt".

Zurzeit brauchen die Angehörigen vor allem Ruhe und Zeit, um alles zu verarbeiten: "Wir danken, dass ihr unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit respektiert, und wünschen uns, dass es so bleibt" Gezeichnet ist die Mitteilung mit: "In Liebe, die Tim-Bergling-Familie."

Derweil bleibt die genaue Todesursache weiterhin unbekannt. Avicii ist am Freitag im Alter von 28 Jahren im Oman verstorben.

(red)