Ex-"Bachelor" Leonard Freier hat geheiratet

2016 suchte Leonard Freier noch in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" nach seiner großen Liebe. Weil es weder mit seiner Auserwählten Leonie Pump noch mit "Bachelor-Kandidatin" Angelina Heger klappte, ging er zurück zu seiner Ex.

Seit Dezember vergangenen Jahres sind Leonard und Caona, die vor der Datingshow sechs Jahre liiert waren und eine gemeinsame Tochter haben, wieder ein Paar.

Fobe und Schröder zu Gast

Am Donnerstag gaben sie sich auf Schloss Wulkow in Berlin bei traumhaftem Wetter das Ja-Wort. Mit dabei waren auch einige TV-Promis, unter anderem die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Sebastian Fobe und Niklas Schröder sowie Ex-"Bachelor"-Kandidatin Denise Kappés.

Hochzeitsfotos und Videos auf Instagram

Auf Instagram wurde natürlich ALLES (ab 07:00 Uhr morgens) in Form von Stories dokumentiert: Angefangen vom Friseurbesuch, dem romantischen JA-Wort bis hin zur anschließenden Hochzeitsfeier.

