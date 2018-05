Backstreet Boys als Spice Girls auf der Bühne

Dass man mit Hansi Hintersee oder David Hasselhoff auf Kreuzfahrt fahren kann, war bekannt. Aber wer das nötige Kleingeld (und die nötigen Nerven) hat, kann auch mit den Backstreet Boys in See stechen.

Die fünf Burschen knien sich für ihre Fans mächtig rein. Von 3. bis 7. Mai war ein ausverkauftes Kreuzfahrtschiff von Miami nach Grand Turk in der Karibik unterwegs.

Die Backstreet Boys warfen sich in Fatsuits und machten einen Wrestle-Constest und kamen mit Dreispitz und Perücke als Piraten - nur den Rum tauschten sie gegen Champagner aus.

Das Highlight war aber als sich Nick Carter, Kevin Riachrdson, Alexander James JcLean, Brian Littrell und Howie Dorough bei den Heerscharen ihrer weiblichen Fans bedanken wollten. "Ihre Girlpower hält uns seit 25 Jahren am Leben", fand die Band. Und wenns um Girlpower geht, kann es nur eine Band geben.

Die Backstreet Boys warfen sich deshalb in Plateaustiefel und Minikleider und kamen als "Spice Boys". Zumindest für einen war die Rollenverteilung klar. Nick Carter zweifelte keine Sekunde daran, wer sein inneres Spice Girl ist. Sie war Baby Spice und ist das Baby der Boys: In blonder Perücke und weißem Minikleid tänzelte Nick als Emma Bunton über die Bühne.

Lustig: Privat kennen sich die beiden und haben auch schon zusammengearbeitet. Emma liebt Nick - und das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Gleich mehrere der Cruise-Gäste lobten die Backstreet Boys, dass sie nicht nur wussten, wie man in den Spice-Schuhen geht, sonder auch, dass sie die Bewegungen der Spice Girls voll drauf gehabt hätten. Nur zum Singen hat es nicht gereicht. Bei ihrem Auftritt sangen die Backstreet Boys Playback.

Während der Kreuzfahrt schlüpfen die Backstreet Boys in viele unterschiedliche Kostüme. Es gibt Backstreet Sumo Wrestling, die Boys als Pirates of the Carribean und auch als Superhelden:

