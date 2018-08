Polizei prüft Selfie von Barbara Schöneberger

Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Barbara Schöneberger erntet für ihr neuestes Instagram-Foto jede Menge Kritik. Das Bild zeigt die 44-Jährige mit ausgestreckter Zunge und Sonnenbrille im Auto. Dazu schrieb sie "Hilfe".

Umfrage Haben Sie schon einmal ein Foto während dem Autofahren gemacht? Ja, ich gestehe.

Nein, noch nie.

Münchner Polizei beschäftigt sich mit Selfie

Fans behaupten, sie habe dieses Bild während einer Autofahrt geknipst. Der Grund: In ihrer Sonnenbrille spiegelt sich eine Hand am Lenkrad und ein vorausfahrender LKW. "Geht gar nicht!", "Hände weg am Steuer!" – so die Kommentare ihrer Follower. Mittlerweile soll sogar die Münchner Polizei auf das Selfie aufmerksam geworden sein, wie die "Abendzeitung München" berichtet.

Fotomontage?

Ein Pressesprecher der Polizei München teilte dem Blatt mit, dass es in dem Bild einige Unstimmigkeiten gäbe. Man gehe davon aus, dass das Foto bearbeitet wurde. Außerdem sei der Tatort nicht erkennbar.



Barbara Schöneberger (43) ist eine deutsche TV-Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin. Schönebergers bahnbrechender Erfolg war ihre Sendung "Blondes Gift".

Karitatives Herz

Sie engagiert sich für karitative Einrichtungen wie "terre des hommes" und bei Wohltätigkeitsveranstaltungen. Am 30. Mai 2011 gewann sie beim Prominenten-Special der Sendung "Wer wird Millionär?" eine Million Euro, die sie zu Gunsten von Terre des hommes, Livslust und Herzenswünsche spendete. Schöneberger engagiert sich ehrenamtlich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei.

Als Sängerin trat Schöneberger mit der Band The Berlin Pops Orchestra auf, sie hat vier Alben veröffentlicht. 2016 bekam sie einen Romy in der Kategorie Show/Unterhaltung.

Schöneberger lebt in Berlin, ist seit 2009 mit dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (8) und eine Tochter (5).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)