Bee Gees-Sänger Barry Gibb darf sich Sir nennen

Seinen Verdiensten für die Musik und die Wohltätigkeit hat das Gründungsmitglied der legendären Disco-Band Bee Gees den Ritterschlag zu verdanken.



Congratulations Sir Barry Gibb!



The co-founder of the Bee Gees today received a Knighthood for his services to music and charity. pic.twitter.com/aY50JCMdVj