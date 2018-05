Strenge Hochzeits-Regeln: Klo über Mittag zu

Die Einladungen zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle sind streng limitiert. Zwar dürfen 1.200 "Normalos" am Rasen von Windsor Castle ebenfalls live dabei sein, die begehrten Einladungen der Festgäste sind aber auch 600 limitiert.

Am 19. Mai werden sie in der St. George`s Kapelle auf Schloss Windsor sitzen und dem Jawort lauschen. Doch wer dieses Privileg genießen will, muss sich auch an Regeln halten.

7-seitiges Regelwerk

Auf ganzen sieben Seiten wird den wohl ohnehin wohlerzogenen Gästen nahegelegt, was sie zu tun und zu lassen haben: Keine großen Taschen und Geschenke mitbringen (weder in der Kapelle noch im Schloss erlaubt), zum Beispiel.

Interessant für die englischen Medien war aber ein lustiges Detail: Die Toiletten-Regelung. Die Gäste wurden nämlich auch informiert, dass die Toiletten lediglich von 9 bis 11 Uhr und dann erst wieder ab 13.10 Uhr geöffnet haben. Wer sich in der Zwischenzeit "erleichtern" muss, hat wohl Pech gehabt.

Handys verboten

Beim ausführlichen Security Check werden den Gästen übrigens auch Handy und Kameras abgenommen. Was man den britischen Adel noch in die Fibel schreiben muss: Bitte keine Schwerter mitbringen. Auch Abzeichen sind verboten.

Um nicht mit Fans in Kontakt zu kommen, wird den Gästen auch empfohlen, auf die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Anreise zu verzichten.



