Bei dieser Frage mussten alle 600 Gäste lachen

"Als erstes muss ich bitten, falls irgendjemand der Anwesenden einen Grund kennt, warum diese Menschen nicht rechtmäßig heiraten dürfen, ihn jetzt zu nennen", begann der Erzbischof von Canterbury Justin Welby die Trauung. Eine Standardformel, wie sie bei jeder christlichen Hochzeit vorkommt.

Gibt es vielleicht ein dunkles Geheimnis, das ans Licht muss? Ist das Brautpaar vielleicht miteinander verwandt? Oder ist einer der beiden bereits verheiratet? Oder hat seinen Partner sonst in irgendeiner Art und Weise schändlich getäuscht?

In der St. George's Chapel herrschte kurzes Schweigen, doch dann brachen die 600 Gäste gemeinsam in Lachen aus. Was könnte bei einem royalen Brautpaar nicht bekannt sein? Oder wer würde sich trauen, bei einer königlichen Hochzeit an dieser Stelle das Wort zu erheben?

Dem stets sarkastischen und politisch unkorrekten Prince Philip, Großvater von Harry, ist sicherlich der eine oder andere Spruch durch den Kopf gegangen. Vielleicht hat auch Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy kurz nachgedacht, wie dieses Foto vermuten lässt...

