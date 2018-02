Beinschlitz war Trumpf bei der amfAR-Gala

Am Mittwochabend zeigten die Stars und Sternchen am roten Teppich in New York trotz der winterlichen Temperaturen viel Haut. Auffallend oft wurde diesmal Bein gezeigt. Wurde die Pose im bei den Oscar-Verleihungen im Jahr 2012 für Angelina Jolie noch zum Verhängnis, so gehört der Beinschlitz mittlerweile zum guten Ton.

Heidi Klum (44) führte den Reigen der Bein-Zeiger an. In der 30-jährigen Ashley Graham, Sängerin Halsey, "Rocky"-Tochter Sistine Stallone oder Bregje Heinen fand sie zahlreiche Nachahmer.

Taraji P. Henson, Daniela Braga und Jackie Cruz setzten auf Brust statt auf Bein. Sie zeigten outfitmäßig etwas weiter oben mehr Haut.

(baf)