"Ich bin kein Partygirl. Das ist Vergangenheit"

Privat feiern gehen? Bella Hadid ist eigentlich gar kein Partygirl, wie sie gegenüber "Harper's Bazaar" verriet. Für die aktuelle Ausgabe ließ sie sich von ihrer älteren Schwester Gigi befragen.

Jetzt, wo es unser Job ist, den ganzen Tag Menschen um uns herum zu haben, und auf Party zu gehen, ist Ausgehen das Letzte, was ich an einem Samstag-Abend machen möchte. Ich kann es kaum erwarten, dieses Wochenende auf der Couch zu sitzen", so Bella.

Bella Hadid macht Werbung für Magnum

"Die Leute denken, ich bin ein Partygirl. Aber das ist Vergangenheit. ". Stattdessen schaut sie viel lieber Filme, spielt mit Gigi Videospiele und malt Keramik. "Alles war wir davor gemacht haben, war, bevor wir Bella und Gigi wurden", verrät die 21-Jährige.

(red)