Bella Hadid hängt mit Ex von Kendall Jenner ab

Am ersten Coachella-Wochenende (14. und 15.4.) kam das Gerücht auf, dass Bella Hadid wieder mit ihrem und Selena Gomez Ex The Weeknd zusammen sei. "Sicher nicht", dementierte Bella.

Das dürfte stimmen, den die 21-jährige Bella ging am Mittwochnachmittag gleich mit mehreren Typen auf Tuchfühlung. Einer davon war Fai Khadra, der Ex von Bellas bester Freundin Kendall Jenner.

Khadra versteht sich ebenfalls gut mit Selena Gomez (siehe Videoclip unten) und datete 2016 Kendall Jenner. Davor war er mit Victoria's Secret Engel Devon Windsor zusammen.

Kai, Bella und einige Freunde hingen vor dem Cherry Los Angeles pop-up Shop herum. Bella machte es sich auf der Motorhaube eines Camero gemütlich und posierte gut gelaunt für Fotos. Sie drückte und herzte mehrere der anwesenden Männer

Ein Mitglied der Gruppe legte ihr erst den Arm um die Taille, dann rutschte seine Hand zusehend in südlichere Gefilde.

Weiter zog die 21-Jährige dann jedoch mit Fai Khadra.

Fai Khadra amüsiert sich prächtig mit Selena Gomez



Fai Khadra "I Love It":



(lam)