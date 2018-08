In dieser Klinik macht Ben Affleck seinen Entzug

Seit 17 Jahren kämpft Ben Affleck gegen Alkoholismus, war zwei Mal auf Entzug und bei den Anonymen Alkoholikern. Trocken ist es aber noch immer nicht. Am Mittwoch reichte es seiner Ex-Frau Jennifer Garner. Gemeinsam mit einer Freundin brachte sie ihn vergangenen Mittwoch in die luxuriöse Rehabilitationsklinik "The Canyon" in Malibu.

In dieser Klinik haben schon etliche Promis eingecheckt, unter anderem Amanda Bynes ("Was Mädchen wollen"), Brooke Mueller (Ehefrau von Charlie Sheen). Die noble Entzugsklinik bietet neben mehrere Spa-Bereichen, Yoga- und Fitnesskurse, Massagen auch verschiedene Heil- und Pferdetherapien an. Wie die Luxus-Nobel-Klinik aussieht, sehen Sie oben in der Diashow.

Jennifer Garner bringt Ben Affleck in die Entzugsklinik

(red)