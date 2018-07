Benedict Cumberbatch ist der schönste Veganer

Seit Beginn des Jahres verzichtet der 41-jährige Cumberbatch auf jegliche Tierprodukte und ermutigt seine Fans, es ihm gleichzutun. Deshalb ist er nun von der Tierrechtsorganisation PETA mit dem Titel ausgezeichnet.



Zur "schönsten weiblichen Veganerin 2018" wurde Ava DuVernay gekürt. Die US-amerikanische Regisseurin setzte sich damit gegen so starke Konkurrenz wie Thandie Newton, Sofia Sisniega und Ellen Pompeo durch.



PETA-Vizepräsidentin Lisa Lange begründete die Wahl in einem Statement mit folgenden Worten: "Ava DuVernay und Benedict Cumberbatch helfen Tieren nicht nur indem sie vegan geworden sind, sondern auch indem sie ihr Engagement mit der Welt teilen. Die veganen Kraftpakete hinter 'Selma' und 'Doctor Strange' zeigen auf wunderschöne Weise, was es bedeutet, im Jahr 2018 ein mitfühlender Star zu sein".

Zu den bisherigen Gewinnern zählen unter anderem Ruby Rose, Jared Leto, Jenna Dewan, Liam Hemsworth, Carrie Underwood, Kristen Wiig, Miley Cyrus und Jessica Chastain.

Kein Leder bei Fotoshooting

Cumberbatch setzte auch bei der Vorbereitung auf seinen actionreichen Blockbuster "Avengers: Infinity War" auf rein pflanzliche Kost. Doch nicht nur beim Essen achtet der Schauspieler auf Nachhaltigkeit. Während eines Fotoshootings mit dem britischen "GQ"-Magazin weigerte sich der Darsteller, Leder zu tragen und wählte stattdessen vegane Stiefel und Kleidung.



