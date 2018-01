Betty White (95) schwört auf Wodka und Hot Dogs

"Golden Girls"-Star Betty White, die am 17. Jänner ihren 96. Geburtstag feiert, verriet in einem Interview mit "Parade", was das Geheimnis ihres langen Lebens ist.

Auf ihr Essen achte sie nicht, sie isst lieber das, was ihr schmeckt. Am meisten mag sie "Wodka und Hot Dogs". Ansonsten sieht sie gerne das Positive im Leben. "Es ist nicht schwer, großartige Dinge zu finden, wenn du danach suchst", meint White.

Die 95-Jährige hat in ihrem Leben schon einiges erreicht. Neben "Golden Girls" hatte sie Auftritte in zahlreichen Serien und Filmen, unter anderem in der Serie "Hot in Cleveland" und "The Proposal" mit Sandra Bullock.

Ihre Arbeit nimmt sie sehr ernst. Diesen Tipp gibt sie auch zukünftigen Schauspielern auf den Weg. "Glaub nicht, dass es so einfach ist. Wir sind im Showbusiness und das macht Spaß! Aber nimm deine Arbeit ernst. Es ist eine ernst zunehmende Arbeit", sagt sie.

Zu ihrem Geburtstag hat Betty White übrigens nur einen Wunsch: Sie würde gerne Robert Redford treffen. "Aber es klappt nie. Ich versuche es jedes Jahr", so White.

