So verwöhnt ist Beyoncés Tochter Blue Ivy (6)

Beyoncés sechsjährige Tochter Blue Ivy sorgte vor Kurzem bei den Grammys für Aufsehen, als sie ihre Eltern davon abhielt, bei der Rede von Camilo Cabello zu klatschen.

Kein Wunder, dass die Kleine ihre Eltern so gut im Griff hat. Die Sechsjährige führt nämlich jetzt schön ein wahres Luxus-Leben, wie "Daily Mail" berichtet.

Stylist, Privatkoch und zwei Babysitter

Um ihr Aussehen kümmert sich niemand geringerer als ihr persönlicher New Yorker Star-Stylist Manuel Mendez. Ivy trägt laut "Daily Mail" am liebsten Gucci und Dolce & Gabbana. Daneben hat sie einen eigenen Privatkoch, Bodysguards und zwei Babysitter.

Die Sechsjährige ist nicht immer einfach, wenn es ums Essen geht. Oft versucht ihr Koch sie mit Weizen-Nudeln in Form von Ballerinas und Spargel-Püree zu locken. Demnächst bringt Ivy übrigens ihr eigenes Parfüm und eine Kleider-Kollektion für Kinder auf den Markt.

Schule & Disney-Party

Zur Schule geht sie in das renommierte Privatinstitut "Center for Early Education" in Los Angeles. Der Unterricht kostet rund 24.000 Euro jährlich. Ihre Geburtstagsparty ist natürlich immer ein riesen Spektakel.

Als sie vier Jahre alt wurde, veranstalteten ihre Eltern eine Disney-Feier mit Prinzessinnen und einem großen Festzelt. Zu den Gästen gehören prominente Kinder wie April, die Tochter von Gwyneth Paltrow.

Wo sie wohnt

Insgesamt stehen ihr die fünf Luxus-Villen ihrer Eltern zur Auswahl: In New York, Hamptons, Los Angeles sowie auf der Privatinsel in Florida.

