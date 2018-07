Bühnenpanne bei Beyoncé-Konzert in Polen

Beyoncé hat's nicht leicht: Erst vergangene Woche eilte sie vor ihrem Berliner Konzert mit einem der Zwillinge ins Spital. Was auch immer es war, dass das Kind quälte – die Ärzte dürften dem Baby geholfen und die Mutter beruhigt haben. Denn nach einer Stunde verließ die lachende Queen Bey samt Kind das Krankenhaus.



Nun machte der Sängerin in Warschau (Polen) eine Bühnenpanne in Warschau zu schaffen. Gerade als Beyoncé mit ihrem Ehemann Jay-Z den Song "Perfect" von Ed Sheeran performen wollte, gab es ein technisches Problem mit der Hebebühne. Beyoncé musste daher eine Leiter benutzen.

Das Video zeigt, wie einige Konzert-Mitarbeiter der 36-Jährigen dabei helfen. Ihre Fans feiern Beyoncé jedenfalls dafür – zig Mal wurde der Clip bereits auf Twitter, YouTube und Co geteilt.

