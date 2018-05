Beyoncé hat sich eine Kirche gekauft

Laut "TMZ" besitzt Beyoncé neuerdings eine Kirche. Diese befindet sich in New Orleans und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Wie der Superstar die Immobilie zu nutzen gedenkt ist noch nicht bekannt.

Der Kauf (ehemals) religiöser Gemäuer ist nicht immer unproblematisch. Katy Perry kann ein Lied davon singen. Das von ihr erstandene Kloster in Los Angeles wurde erbittert von einer betagten Nonne verteidigt, die schließlich im Gerichtssaal verstarb.

Da hatte es Beyoncé schon leichter. Ihre Kirche ist schon lange nicht mehr als Andachtsstätte eingetragen; die Gläubigen, die dort einst ein und aus gingen, sind bereits allesamt tot.

Nun kann die Sängerin theoretisch in ihren eigenen vier Wänden Beyoncé-Messen abhalten. Eine solche wurde vor Kurzem (ohne die Beteiligung der 36-Jährigen) in einer Kirche in San Francisco gefeiert.

(lfd)