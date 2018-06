Beyonce landet in Berlin, rast sofort ins Spital

Mit 150 durch die 80er-Zone? Beyonce und ihrem Mann Jay Z war es egal als sie ihrem Fahrer im schwarzen SUV Feuer unter dem Hintern machten.

Am Donnerstag am frühen Nachmittag landete der Tross von Queen B mit ihrem Privatjet in Berlin Schönefeld. Mit an Bord waren ihr Ehemann, ihre Kinder Blue Ivy (6) und die Zwillinge Rumi und Sir, beide gerade einmal ein Jahr alt.

Rumi oder Sir: Mit Vollgas ins Spital

Die drei Kinder haben je eine Nanny, die sie betreuen und die mit dabei sind. Doch am Donnerstag ging es einem der Zwillinge schlecht, die Eltern schnapptes sich ihr Kind und ließen sich sofort ins Berliner Charité bringen, eines der angesehensten Krankenhäuser der Welt.

Über eine Stunde im Charité

Laut "Bild" eilten die besorgte Eltern in die Kinderneurologie. Um 13.20 Uhr treffen sie beim Spital ein. Über eine Stunde später, um 14.37 Uhr kommt Beyoncé mit ihrem Zwilling im Arm wieder heraus. Die Nanny trägt den zweiten Zwilling. Kinder und Mutter lachen.

Was auch immer es war, dass das Kind quälte - die Ärzte dürften dem Kind geholfen und die Mutter beruhigt haben.

Das Konzert der Carters im Olympiastadion fand wie geplant statt. Was mit dem Kind los war, wurde nicht verraten.

(lam)