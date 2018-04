Beyoncé und Solange kippen beim Coachella um

Während des Auftritts bei dem berühmten Festival in der kalifornischen Wüste versuchte Solange ihrer großen Schwester Beyoncé in die Arme zu springen.

Die 36-Jährige wurde durch den Sprung überrascht, konnte Solange deshalb nicht ganz auffangen und so kugelten beide plötzlich am Bühnenboden herum.



Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS