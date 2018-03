Tom Kaulitz gesteht: "Ich wäre ein super Toyboy"

Seit dem 15. März brodelt die Gerüchteküche der Stars und Sternchen gewaltig! Es ist der Tag, an dem Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Verlassen eines Restaurants in Hollywood gesichtet wurden.

Unmittelbar nach dem Besuch des Lokals erwischten Paparazzis die "GNTM"-Moderatorin und den "Tokio Hotel"-Star im Auto von Tom. Der 28-Jährige saß am Steuer, Klum neben ihm auf dem Beifahrersitz.

Die Bilder gingen um die Welt und sorgen seitdem für wildste Spekulationen: "Läuft da etwa was zwischen den beiden?", rätseln nicht nur Medien, sondern auch ihre Fans.

Beziehung nur beruflicher Natur?

Angeblich alles Blödsinn! Denn wie "heute.at" bereits berichtete, arbeiten Kaulitz und Klum aktuell an einem Projekt, an dem der Gitarrist und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz Heid in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (immer donnerstags, ab 20.15 Uhr auf ProSieben) unterstützen werden.

Doch auch wenn diese Begründung durchaus Sinn ergibt, wirklich locker lässt die Klatschpresse nicht. Kein Wunder! Immerhin tauchen auf Instagram immer wieder Bilder von Tom und Heidi auf, auf denen sie gemeinsam zu sehen sind.

Heidi und Tom sind Single

Und auch sonst würde nichts gegen eine Beziehung sprechen. Denn sowohl das Model als auch der Gitarrist sind Single. Heidi trennte sich erst vor kurzem von Langzeitfreund und Kunsthändler Vito Schnabel (31), Tom von seiner Lebensgefährtin und Model Shermine Shahrivar (35).

Der Altersunterschied von 16 Jahren dürfte dabei weder Heidi noch Tom stören. Bereits vor acht Jahren erklärte der damals 20-Jährige nämlich, dass er durchaus Gefallen an älteren Frauen findet.

Kein Problem mit älteren Frauen

In einem Interview mit "Exklusiv" verriet der "Tokio-Hotel"-Star damals, dass er die um 14 Jahre ältere Kate Winslet äußerst attraktiv findet. "Kate Winslet finde ich auch sehr gut, schon bisschen älter, aber macht ja nichts", so Tom damals.

Mit einer Beziehung zu einer älteren Frau hätte er überhaupt kein Problem und fügte sogar lächelnd hinzu: "Ich wär schon ein super Toyboy!" Und auch Heidi Klum scheint ein jüngerer Partner an ihrer Seite nicht zu stören. Ihr letzter Freund Vito Schnabel war immerhin um 13 Jahre jünger, Tom ist drei Jahre jünger als der Kunsthändler.

Eine offizielle Stellungnahme der beiden zu den Gerüchten gibt es übrigens (noch) nicht. Bis dahin wird das Rätselraten also munter weitergehen und die Gerüchteküche weiter brodeln.

