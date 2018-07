Eltern-Reaktionen: Justins Mama wusste es als Erste

Justin Bieber hat seine Absicht, Hailey einen Heiratsantrag zu machen wohl zuerst mit seiner Mama besprochen. Denn die erste, die auf Social Media dazu gepostet hat, war Pattie Mallette. Die 43-Jährige hat Justin jung bekommen und nur mit Hilfe ihrer Eltern aufgezogen, denn sie hat Jeremy Bieber, Justins Vater, nie geheiratet. Am Anfang seiner Karriere war sie auch seine Managerin. Es ist naheliegend, dass Justin sie um Rat gefragt hat, bevor er Hailey einen Antrag machte.

Das ist Justins Mama Pattie Mallette:



Pattie hielt verriet vor dem Antrag nichts, immerhin wollte sie die Frage aller Fragen nicht spoilern. Weil ihr das Geheimnis aber auf der Zunge brannte, setzte sie einen Tweet ab, der erst im nahhinen Sinn macht, aber bereits ein deutlicher Hinweis auf die Frage ihres Sohnes ist:

Der Tweet von Pattie Mallette macht erst im Nachhinein Sinn:



Justins Mama lässt Gott für sich sprechen

Pattie Mallette hatte eine schwere Kindheit und Jugend. In ihrer Autobiografie "Nowhere but up" (2012) schreibt sie, dass sie bereits mit 3 zum ersten Mal sexuell belästigt wurde, mit 15 bei einem Date vergewaltigt. Mallette wurde drogenabhängig und hielt sich mit Diebstahl über Wasser. Mit 17 versuchte sie sich umzubringen und wurde ein eine Anstalt eingewiesen. Dort wurde sie gläubige Christin. Ihr Glaube gibt ihr bis heute Halt. Das will sie auch an ihren Sohn und seine neue Verlobte weitergeben und postete deshalb ein Bibelzitat:

"Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf; sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst; sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach" (Korinther, Kapitel 13, Vers 5 - 6)

Über einen Tag nach der Verlobung ließ Pattie Bibel-Glückwünsche per Twitter folgen:



Jeremy Bieber, der Vater

Jeremy Bieber ist selbst ein Star, wenn auch weit nicht so ein großer wie sein Sohn. Der 43-Jährige hat 2,3 Millionen Follower auf Instagram und ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn. Als zweites dürfte er von der Verlobung erfahren haben. Zumindest war er der erste nach Justins Mama, der Glückwünsche postete.

Justin Bieber mit seinem Vater Jeremy Bieber und seinem kleinen Bruder Jaxon:



Jeremy hat Biebers Mutter Pattie Mallette nie geheiratet. Neben Justin hat er noch zwei Kinder Jaxon (8) und Jazmyn (10), beide von seiner Exfrau Erin Wagner. Im Februar 2018 heiratete Jeremy Chelsey Rebelo auf Jamaika.



Anregungen bei Papas Hochzeit geholt

Justin feierte mit seinem Vater und dessen neuer Frau. Als Gast brachte er damals Selena Gomez mit zur Hochzeit. Die romantische Stimmung dürfte ihn begeistert haben, immerhin machte Bieber-Junior seiner jetzigen Freundin nun ebenfalls auf einer Karibikinsel seinen Antrag.

Jeremy Bieber feierte die Verlobung mit einem Bild seines Sohnes.

"Stolz ist noch untertrieben! [Ich kann] das nächste Kapitel kaum erwarten".

Als letztes postete Stephen Baldwin, der Schwiegervater

Haileys Vater, Stephen Baldwin ist der jüngste der vier Baldwin-Brüder Alec, Daniel und William. Auch er ist gläubiger Christ. Aber während Justins Mama findet, "Liebe ist gütig und nicht selbstsüchtig", gehört Stephen Baldwin zur anderen Sorte der Christen.

Hailey Baldwins Vater Stephen:



Gläubiger Christ, gegen Homo-Ehe und vorbestrafter Steuersünder

Nach dem Anschlag auf die Twin-Towers fand Haileys Vater Gott. Seitdem ist er ein wiedergeborener Christ und wettert gegen den "Verfall Amerikas". Dazu gehören auch Homosexuelle. Baldwin kämpft gegen die Homoehe. Während des Wahlkampfs von Barack Obama drohte er, nach Kanada auszuwandern, sollte Obama Präsident werden. Er überlegte auch, gegen seinen Bruder Alec bei der New Yorker Bürgermeisterwahl 2013 anzutreten. Seine politischen Ambitionen dürften ihn so in Anspruch genommen haben, dass er 2008, 2009 und 2010 "vergaß" seine Steuern zu zahlen. 2013 wurde er deshalb verhaftet. Aus dem Bürgermeisterposten wurde nichts, der inzwischen 52-jährige Stephen nutzte seine Popularität jedoch und forderte auf, für ihn und seine Steuerschulden zu spenden.

Kryptisches Bibelzitat von Haileys Papa

Auf die Verlobung seiner Tochter reagiert Baldwin mit einem #gesegnet und einem Bibelzitat: "Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als Einziggeborenen vom Vater, voll von Gnade und Wahrheit." (Johannes, Kapitel 1, Vers 14)

Im Gegensatz zum Rest der Welt versteht Stephens Tochter Hailey hoffentlich, was ihr Vater ihr damit sagen will. Vielleicht kann sie es auch ihrem neuen Verlobten erklären.

Haileys Mutter ist auf den sozialen Netzwerken nicht aktiv.

