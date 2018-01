Dieser "Big Bang Theory"-Star lässt sich scheiden

"Big Bang Theory"-Star Kevin Sussman und seine Ehefrau Alessandra Young, die im Jänner 2006 heirateten, haben die Scheidung eingereicht.

Laut "The Blast" sind die beiden bereits seit Silvester 2012 nicht mehr zusammen. Die Scheidung sei nur mehr reine Formsache.

Auch die Frage der Unterhaltszahlung soll bereits geklärt sein: Young bekam damals nach der Trennung eine einmalige Ausgleichszahlung.

Sussman war 66 Episoden lang als Comicshop-Inhaber Stuart Bloom in der beliebten US-Sitcom "The Big Bang Theory" zu sehen. Daneben spielte er unter anderem in den Serien "Weeds", "Wet Hot American Summer: First Day of Camp" und "Ugly Betty" mit.

(LM)