Bill Cosbys Tochter Ensa stirbt mit nur 44 Jahren

Die Tochter des US-Schauspielers Bill Cosby ist im Alter von 44 Jahren in Massachusetts gestorben."Die Cosby-Familie dankt vielen Menschen für ihre Gebete für ihre geliebte und wunderschöne Ensa, die vor Kurzem an einem Nierenleiden gestorben ist.", sagte Cosbys Sprecher Andrew Wyatt in einem offiziellen Statement.

Laut US-Medienberichten kämpfte Ensa schon seit längerem mit gesundheitlichen Problemen. Sie soll laut "TMZ" sogar auf eine Transplantation gewartet haben.

Bill Cosby's daughter Ensa dies at 44 of renal disease, a spokesman for the family says https://t.co/aFWx5o8qbT pic.twitter.com/kXl8cWO9kY — CNN Breaking News (@cnnbrk) 26. Februar 2018

Tochter Ensa hielt immer zu ihrem Vater Bill Cosby, der sich demnächst erneut wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten musste. "Ich glaube fest daran, dass mein Vater unschuldig ist und ich denke, dass Rassismus in diesem Skandal eine große Rolle gespielt hat.", sagte sie vor Kurzem.

Laut "Daily Mail" war Ensa als Yoga-Lehrerin tätig. Es ist nicht das erste Mal, dass Bill Cosby ein Kind verloren hat. 1997 wurde sein Sohn Ennis (27) bei einem Raubüberfall ermordet.

