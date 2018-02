Sex-Tape von Blac Chyna kursiert im Netz

Blac Chyna sorgte erst vergangenes Jahr für Schlagzeilen, als ihr Ex Rob Kardashian, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat, pikante Bilder von ihr auf Instagram veröffentlichte.

Als wäre das nicht genug, ist nun auf Twitter ein privates Sex-Video von ihr aufgetaucht. In dem Clip ist laut "TMZ" zu sehen, wie Blac Chyna Oral-Sex an einem Mann vornimmt. Das Gesicht des Mannes ist nicht zu sehen, doch seine Stimme ist zu hören.

Bei dem Typen soll es sich aber nicht um ihren Ex Rob Kardashian handeln, sondern um ihren Ex-BFF Mechie, wie er selbst behauptet. Er ist auch derjenige, der das heiße Filmchen mit ihrem Handy gedreht hat. Veröffentlicht habe Mechie es aber nicht, meint er.

Seit Montag kursiert der 1:23 Minuten lange Clip in den sozialen Netzwerken. Das Model ist laut US-Medien am "Boden zerstört" und will nun die Polizei verständigen.

Chynas prominente Anwältin Lisa Bloom hat sich auf Twitter zu dem Vorfall bereits geäußert: "Ein Racheporno, unerlaubt zu veröffentlichen, ist strafbar und moralisch nicht in Ordnung. Es gibt Frauen, die sich aufgrund eines Rachepornos umgebracht haben. Das ist kein Scherz"

Revenge porn -- posting explicit images without the consent of everyone in those images -- is a crime, a civil wrong, and a form of domestic abuse.

It's also a way to try to slut shame women for being sexual.

Girls have killed themselves over revenge porn.

It's not a joke.