28 Kilo leichter: So sieht Blake Lively jetzt aus

Blake Lively ist wieder rank und schlank! Auf Instagram zeigt sie ihren After-Baby-Body.

"Mir ist klar geworden, dass ich die 28 Kilo, die ich in der Schwangerschaft zugenommen habe, nicht dadurch verliere, dass ich auf Instagram herumhänge und mich frage, warum ich nicht aussehe wie all die Bikini-Models", schreibt sie dazu. Im September 2016 kam ihre zweite Tochter Inez auf die Welt.

Ihre tolle Figur hat sie dem Star-Fitness-Trainer Don Saladino zu verdanken. Rund 14 Monate habe sie dafür trainieren müssen.

"Danke, Don, dass du meinen Hintern wieder in Form getreten hast", bedankt sich Lively. Er trainiert mit zahlreichen Stars, unter anderem mit Scarlett Johansson und Liev Schreiber.

Blake Lively hat in zahlreichen Serien und Filme mitgespielt. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Serena in "Gossip Girl". Daneben war sie in "New York, I Love You" (2009), "Runaway Girl" (2011), und "Für immer Adaline" (2015) zu sehen.

❤️🧡💛💚💙💜🖤💗🗣🗣🗣💪💪🏾💪🏻💪🏿💪🏼💪🏽❤️ Ein Beitrag geteilt von Blake Lively (@blakelively) am Jan 20, 2018 um 6:02 PST

🌈💄🌈 mom’s night out Ein Beitrag geteilt von Blake Lively (@blakelively) am Jan 11, 2018 um 7:40 PST

(red)