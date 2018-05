Ex von Bonnie Strange darf sein Kind nicht sehen

Model und Moderatorin Bonnie Strange brachte ein gesundes Mädchen zur Welt, wie ihr Ex-Freund Leebo Freeman in seiner Instagram-Story bekannt gab.

Doch seine Nachricht lässt der freudigen Botschaft einen bitteren Geschmack beiwohnen, denn 29-Jährige durfte bei der Geburt nicht dabei sein.

Wutposting auf Instagram

"Letzte Nacht um 21:05 Uhr wurde meine Tochter geboren. Mir wurde jegliche Information über die Wehen enthalten, bis meine Tochter zur Welt kam. Als ich im Krankenhaus ankam, wurde ich mit kompletter Verachtung von der Hebamme behandelt, die sich weigerte, meine Fragen bezüglich der Gesundheit oder Sicherheit meines Kindes zu beantworten", klagt der Schauspieler.

"Als ich einfach nur sagte, dass ich wegen meinem Kind hier bin, wurde ich von 'Sissi der Hebamme' angeschrien, dass 'es nicht meines ist' und dass ich hier nicht willkommen bin und nach Hause gehen sollte."

"Mir wurde gesagt, dass ich nicht willkommen bin"

Die Hebamme habe sogar die Security gerufen, um den Amerikaner loszuwerden. "Mir wurde gesagt, dass ich nicht willkommen bin... Nicht willkommen als Papa, um meine Tochter anzuschauen oder in den Armen zu halten", schreibt Leebo.

Außerdem habe er erfahren, dass Bonnie der Kleinen einen ganz anderen Namen gegeben habe, als das Ex-Paar ursprünglich vereinbart hatte. Nun kündigt er an: "Ich werde für dich kämpfen, mein kleiner Liebling, bis ich keine Luft mehr in meinen Lungen habe."

Ex betrog Bonnie mit Porno-Model

Wundern sollte sich Freeman nicht, dass Bonnie so wenig wie nur möglich von ihm sehen will. Der Musiker hatte seine hochschwangere Partnerin während der Schwangerschaft mit einem Porno-Model betrogen.



(red)