Schwangeres Model bricht zusammen, keiner hilft

"Leute haben mich von oben herab angesehen [...], mit einem Blick als wäre ich peinlicher Dreck", schimpft Bonnie Strange in einer Instagram-Story in der Nacht auf den heutigen Mittwoch. Die schwangere 31-Jährige hatte nach eigenen Angaben kurz zuvor einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und war am Flughafen Istanbul kollabiert.

"Seid nicht solche Menschen"

Doch anstatt der Frau in Not beizustehen, hätten sie Reisende und Flughafenpersonal – wenn überhaupt – nur mit verächtlichen Blicken gewürdigt. "Mir ging's sehr schlecht und niemand hat mir geholfen (von den wirklich vielen Menschen dort)", schimpft Strange, die alleine reiste. Drei Englisch sprechende Damen hätten sie "mit einem Blick, als wäre ich peinlicher Dreck" angesehen und in ätzendem Tonfall gefragt: "Oh, what's with that girl" – "Was ist denn mit der los?"

"Und man sah, dass es mir echt nicht gut geht und ich denke man sah auch, dass ich schwanger bin. Echt traurig unsere Menschen." Die deutsche Moderatorin appelliert deshalb an ihre Fans: "Seid nicht solche Menschen."

Den Zwischenfall dürfte sie aber auch alleine gut überstanden haben. Kurz darauf setzte sie auf Instagram eine zweite Nachricht ab, mit der sie ihren Fans eine echte Last vom Herzen nimmt. Sie sei gut im Hotel angekommen, aber immer noch "super sauer", schreibt die 31-Jährige. Ebenso "super sauer" mache sie, dass offenbar schon viele ihrer Fans schon selbst in ähnlichen Situationen keine Hilfe erfahren hatten. "So sauer macht mich das. Das kann doch nicht wahr sein sowas."

"Bitte, bitte immer Hilfe anbieten. Und Rücksicht nehmen und nicht wegschauen", appelliert sie noch einmal an ihre Fans. "Und ja, leider war ich alleine. Das ist ja das doofe. Dann ist man da alleine und weiß einfach nicht was man tun soll."

Die Moderatorin hatte erst vor kurzem ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben. Erst einen knappen Tag vor dem Vorfall in Istanbul hatte sie ihre Babykugel präsentiert. Sie sei bereits in der 28. Schwangerschaftswoche, schreibt sie zu dem Foto unten, das in Los Angeles aufgenommen worden sein soll.

