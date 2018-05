Bonnie Strange von Freund mit Porno-Model betrogen

Die 31-jährige Bonnie Strange und ihr um zwei Jahre jüngerer Freund Leebo Freeman sind seit mehr als einem Jahr ein Paar. Eigentlich sollten sich beide gerade auf das erste gemeinsame Kind freuen, denn das Model ist im neunten Monat.

Doch ein Seitensprung mit einem Porno-Model zerstörte jetzt das antizipierte Elternglück. Freeman soll sich mit Lisa Rocketcock, so der Künstlername der 27-Jährigen, im Berliner "Kitkat Club" vergnügt und sich via Instagram für eine Fortsetzung verabredet haben. Auf Nachfrage von Lisa, wie der Beziehungsstatus zu Bonnie Strange aussehe, antwortete er: "Ich bin nicht mehr mit Bonnie zusammen, aber ich wohne hier wegen des Babys".

Als Strange den Chatverlauf entdeckt hat, warf sie den Vater ihres noch ungeborenen Kindes aus der gemeinsamen Wohnung und ließ die Schlösser austauschen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte sie den Betrug: "Ja, es ist leider wahr, Leebo hat mich betrogen. Es war immer meine allergrößte Horror-Vorstellung, dass mir so etwas in einer Beziehung passiert. Und schlimmer noch während der Schwangerschaft. Dann auch noch die Art, wie es passiert ist, dafür finde ich kaum Worte. Ich fühle mich gerade wie in einem Albtraum".

Auch das Porno-Model spricht offen über den Geschlechtsverkehr mit Freeman: "Ich hatte Sex mit Bonnie Stranges Freund. Ich wusste aber nicht, dass sie nichts davon weiß. Ich bin auch in einer Beziehung und für mich ist es in Ordnung, mit anderen Männern zu schlafen". Sie will sich allerdings nicht mehr mit dem Fremdgeher treffen, da er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat.

(baf)