Pocher & Becker: Streit auf Twitter geht weiter

Angefangen hatte es damit, dass Oliver Pocher sich zur Trennung von Boris und Lilly Becker äußerte. "Hat länger gehalten, als ich dachte.", sagte der Comedian unter anderem gegenüber "Bunte". Das passte dem ehemaligen Tennis-Star so gar nicht. Auf Twitter machte er seinem Ärger Luft und schrieb: "Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte ( kompliziert genug...) anstatt dumm unqualifiziert daher zu reden ( fällt dir wohl schwer )".

Oliver Pocher

Doch damit nicht genug. Einen Tag später reagierte Oliver Pocher darauf. Auf Facebook veröffentlichte er ein ewig laaaaanges Posting, in dem er dem Tennis-Star unter anderem vorwirft, immer in der Öffentlichkeit stehen zu wollen. Außerdem sprach er seine Geldprobleme an: "Du bist schon seit Jahren einfach PLEITE. Sieh es ein".

Auf die Antwort musste Pocher nicht lange warten. "Schwierige Kindheit, Jehovas, kleinwüchsig, arbeitslos, eigene Kinder in Amerika, kämpft vor deutschen Gerichten um weniger Unterhaltszahlungen, leere Hallen ... echt dumm gelaufen", schrieb Becker ohne einen Namen zu nennen. Den Tweet hat er inzwischen gelöscht. Fortsetzung folgt ...





(red)