Patton Oswalt: Meine Frau fasste Golden State Killer

Ein nicht diagnostiziertes Herzleiden in Kombination mit Medikamenten und einem Schmerzmittel kosteten Michelle McNamara 2016 das Leben. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie an dem Buch "I'll Be Gone in the Dark - One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer".

McNamara hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den berüchtigten Serientäter aufzuspüren, dem 50 Vergewaltigungen und zwölf Morde in Kalifornien angelastet werden.

If they’ve really caught the #GoldenStateKiller I hope I get to visit him. Not to gloat or gawk — to ask him the questions that @TrueCrimeDiary wanted answered in her “Letter To An Old Man” at the end of #IllBeGoneInTheDark. pic.twitter.com/32EHSzBct5 — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 25. April 2018

Ehemann Patton Oswalt (bekannt aus der Serie "King of Queens") und eine Co-Autorin stellten das True-Crime-Werk fertig, in dem Michelle McNamara den 72-jährigen Joseph James DeAngelo als Hauptverdächtigen bezeichnete. Nun wurde der ehemalige Polizeibeamte verhaftet - womöglich weil "I'll Be Gone in the Dark" den alten Fall wieder ins Rampenlicht rückte.

Davon ist zumindest Patton Oswalt überzeugt. Stolz zollt er seiner verstorbenen Frau auf Instagram Tribut: "Du hast es geschafft Michelle", erklärt er in einem kurzen Clip. "Die Cops werden es nie zugeben, aber dein Buch hat dabei geholfen, diesen Fall abzuschließen."

#GoldenStateKiller #MichelleMcNamara #IllBeGoneInTheDark Ein Beitrag geteilt von Patton Oswalt (@balvenieboy) am Apr 25, 2018 um 2:58 PDT

