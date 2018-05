Jolies Kinder dürfen USA nicht verlassen

Hollywood-Star Angelina Jolie tobt: Sie darf mit Maddox (16), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (11), Vivienne und Knox die Landesgrenze nicht verlassen.

Eigentlich wollte sie mit ihren Kindern nach London fliegen, wo sie "Maleficent 2" dreht. Daraus wird aber nichts. Denn laut "Page Six" dürfen ihre Kids erst dann wieder ausreisen, wenn die Auseinandersetzung mit Brad Pitt vor Gericht beigelegt ist.

"Sie finden gerade heraus, wie es funktionieren würde, aber sie ist nicht glücklich. Sie will die Kinder nach London mitnehmen, während sie dreht – und sie ist frustriert aufgrund des Prozesses. Sie sprechen darüber, wie es funktionieren würde.", so ein Insider gegenüber "Page Six".

Brad Pitt und Angelina Jolie trennten sich im September 2016.

