Brad Pitt hatte einen Autounfall

Brad Pitt wurde am Montagnachtmittag in Los Angeles dabei gesichtet, wie er Versicherungsdetails mit zwei anderen Fahrern austauschte, nachdem sich ein Unfall nahe seines Hauses in Los Feliz ereignet hatte.

Niemand verletzt

Laut "Us Weekly" saß der "Fight Club"-Darsteller in seinem Telsa-Wagen, als er in einen Nissan stieß, der anschließend einen Kia in den Unfall verwickelte. Fotos, die dem Blatt vorliegen, zeigen Pitt im Gespräch mit den Fahrern, jedoch scheint keiner von ihnen sichtbare Verletzungen davongetragen zu haben - nochmal Glück gehabt!

Außer dem Hollywood-Star schien niemand in dem Auto gewesen zu sein, seine Kinder Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (11) und die neunjährigen Zwillinge Knox und Vivienne blieben also von dem Schock verschont.

Nach dem Unfall inspizierte Pitt die Unfallschrammen an den Autos und schüttelte die Hände der anderen Fahrer - es scheint also eine gütliche Einigung erreicht worden zu sein.

Brad Pitt und Angelina Jolie

Details zur Scheidung mit Jolie

Die Scheidungsverhandlungen zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt gehen derweil weiter. Vor Gericht erreichten sie nun eine Genehmigung, ihre Scheidung weiter auf privater Ebene zu verhandeln.

Die erreichten Schritte im Scheidungsprozess sind ab sofort also strikt geheim. Wie Insider "The Blast" verrieten, waren die Gespräche des Paares jedoch "äußerst einvernehmlich" und friedlich. In naher Zukunft scheinen die Stars jedoch keine Einigung erreichen zu können, obwohl ihr Verhältnis derzeit gut sei.

(red)