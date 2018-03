Brad Pitt wird von Demi Moore getröstet

Die Trennung von Angelina Jolie hat Hollywood-Beau Brad Pitt sowohl psychisch als auch physisch mitgenommen. Nun soll es ihm aber wieder besser gehen. Dafür soll niemand geringerer als seine langjährige Freundin Demi Moore verantwortlich sein.

"Er hat nach etwas gesucht, das seine Laune wieder hebt und Demi schlug zunächst ein paar Yoga-Kurse vor", verriet ein Insider dem US-Magazin "National Enquirer". Yoga soll ihm geholfen haben, von seiner Alkoholsucht loszukommen.

Demi Moore

Daneben führte Demi ihn in die Geheimnisse der Kabbala-Lehre ein. Es handelt es sich dabei um eine kulturell-religiöse Tradition im Judentum, die im Bereich der Mystik und Magie angesiedelt ist. Das Erforschen der jüdischen Weisheiten soll dazu anregen, sich selbst weiterzuentwickeln.

Pitt soll sich seitdem intensiv mit der Kabbala-Lehre beschäftigt haben. "Brad ist sehr leidenschaftlich geworden. Er studiert und schaut Videos. Er trägt einen Rucksack voller heiliger Texte herum, als wären es seine Hausaufgaben!". Für einen Kurs hat er sich allerdings noch nicht angemeldet.





Schon seit Jahren in Brad Pitt verknallt

Warum sich Demi Moore so für Brad Pitt einsetzt, hat aber laut "Radar Online" einen ganz bestimmten Grund. "Es ist kein Geheimnis, das Demi seit Jahren in Brad verknallt ist. Sie würde es lieben, mit ihm auszugehen - und jetzt, wo er frei ist, könnte das endlich passieren!", so ein Insider.

(red)