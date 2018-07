Darum trägt Brad Pitt immer eine andere Frisur

Eine New Yorker-Fotografin namens Sarah McGonagall postete auf Twitter einen alten Zeitungsartikel, in dem drinnen steht, dass Hollywood-Star Brad Pitt immer den Look seiner jeweiligen aktuellen Freundin kopiert. In dem Beitrag sind mehrere "Beweisfotos", die bis in die frühen 1990er zurückreichen (siehe oben), zu sehen. Ob kurze, wellige oder lange Haare, Brad Pitt passt sich da optisch immer an.

Was für eine Ähnlichkeit

1994 kopierte etwa die Kurzhaar-Frisur seiner damaligen Freundin Juliette Lewis, mit der er rund vier Jahre zusammen waren. Doch dann ließ er sich die Haare wieder wachsen. Der Grund: Die langhaarige Jitka Pohledek, mit er noch im selben Jahr zusammenkam.

Pitt kopiert auch die Looks von Jolie und Aniston

1997 wurde er dann mit einem blonden Shag gesichtet. Die selbe Frisur trug seine damalige Freundin Gwyneth Paltrow. Die Frisuren von Aniston und Jolie kopierte er natürlich ebenfalls, wie oben in der Bildstrecke zu sehen ist.

"Wenn man sich einmal ansieht, wie weit Brad geht, ob bewusst oder nicht, um sich mit seiner Partnerin physisch abzustimmen, das ist etwas, dass ich nicht von vielen Paaren kenne", so McGonagall im Interview mit "Buzz".

McGonagalls Tweet wurde über 12.000 Mal retweetet.

(red)