(K)ein unmoralisches Angebot an Emilia Clarke?

Prominente Spenden für Haiti

Laut dem US-Portal „eonline.com“ und "TMZ" war Hollywoodstar Brad Pitt am 6. Januar zu Gast bei der „Haitian Relief Organization“-Gala seines Schauspiel-Kollegen Sean Penn (57). Zahlreiche Promis waren gekommen, um Spenden für die Hurrican-Opfer zu sammeln. Bei einer der Auktionen konnte unter anderem ein TV-Abend mit „Game of Thrones“-Mimin Emilia Clarke (31) ersteigert werden. Auch andere betuchte Promis wie Leonardo DiCaprio griffen tief in die Hosentasche, um für die Hilfsorganisation zu spenden.

(K)ein unmoralisches Angebot

Nach der Scheidung von Angelina Jolie ist der 54-Jährige ja wieder zu haben. Für einen Abend mit dem "GoT"-Star war Pitt bereit einen doch eher hohen Preis für die Drachenkönigin Daenerys Targaryen zu zahlen, wo ihm sonst die Frauen doch zu Füßen liegen. Aber zurück zu dem (doch nicht so) unmoralischen Angebot: Das erste Gebot für den "Game of Thrones"-Serienabend mit Emilia Clarke lag bei 20.000 Dollar.

Kit und Emilia im Doppelpack

Daraufhin fing Pitt an den Preis in die Höhe zu treiben, bot erst 80.000, kurze Zeit später satte 90.000 Dollar. Nachdem sich auch Jon Snow-Darsteller Kit Harington eingemischt und erklärt haben soll, dass er dem Gewinner und der 31-Jährigen beim Serien-Abend noch Gesellschaft leisten würde, wurde die Summe noch höher: Brad ging mit seinem Gebot auf ganze 120.000 Dollar!

Serienabend ohne Brad

Trotz der hohen Geldsumme muss der Ex von Angelia Jolie die Serie letztendlich ohne die beiden Darsteller ansehen, denn der heiße Preis ging doch noch an einen Unbekannten, mit einem Gebot von 160.000 UD-Dollar!

Und Emilia Clarke? Die wird sich sicher auch freiwillig mit Pitt treffen.



Emilia Clarke

(HH)