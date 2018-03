Sohnt watscht Tommy Lee: Jetzt ist Sheriff am Zug

Auch wenn Papa Tommy Lee es sich nun anders überlegen sollte - der Fall um seinen Sohn Brandon (21) liegt inzwischen beim Sheriff und dürfte in kurzer Zeit auch den Staatsanwalt beschäftigten.



Verlobte rief Polizei

Zur Erinnerung: Brandon war einige Tage zu Besuch bei seinem Papa und dessen Freundin Brittany Furlan. Die war es auch, die 911 rief, nachdem Brandon seinen alten Herren einen Faustschlag ins Gesicht verpasste.

Vater zeigt Sohn an

Tommy zeigte seinen Sohn an, der Sheriff ermittelt. Während der Sohn sagt, dass er sich gegen seinen Vater verteidigen musste, behauptet der Mötley-Crüe-Schlagzeuger, sein undankbarer Sohn habe ihn angegriffen.

Tommy war prügelnder Ehemann

Während Tommy Lee in den 90ern als er seine damalige Frau Pamela Anderson zusammenschlug mit gemeinnütziger Arbeit glimpflich davonkam, will er, dass sein Sohn bestraft wird.

Pam hilft zu Brandon

Pamela steht voll hinter ihrem 21-jährigen Buben. Auch sie glaubt, dass sich der Sohnemann gegen seinen Vater zur Wehr setzen musste.

Wenn Staatsanwalt ermittelt, kann Lee nicht mehr zurückrudern

Die Zeit für Tommy Lee, sich anders zu entscheiden ist demnächst abgelaufen. Sobald der Fall beim Staatsanwalt liegt, hat er keinen Einfluss mehr darauf.

Tommy Lee findet übrigens, er habe kein Alkoholproblem. Tage nach dem Prügelvorfall postete er auf Twitter:

"Ich lache mir den Hintern [Hintern, Hintern, sic!] weg. Ich bin glücklich als ich jemals zuvor in meinem Leben war. Hin und wieder genehmige ich mir einige Drinks, weil ich verdammt nochmal in Pension bin und mein Leben genieße. Ich habe mehr als 30 Jahre gearbeitet und ich habe es mir verdient. [und dann an seinen Sohn gewandt, Anm.]: Du wolltest mir nicht helfen, du hast kaum mit mir geredet, solange du da warst. Du willst nur deinen Arsch retten!!"



LMAAAO!!!! I’m happier than I’ve been in my entire life. I have a few drinks here & there because I’m fuckin retired and enjoying my life. I worked 30+ fuckin years I deserve it. You didn’t arrange any intervention, you barely spoke to me while u were here. Just coverin ur ass!! https://t.co/gYHHDX9R5E