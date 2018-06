Brigitte Nielsen (54) zeigt Baby Frida

Ex-"Dschungelkönigin" und Schauspielerin Brigitte Nielsen hat Baby Frida das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Foto auf ihrer Instagram-Seite zeigt die 54-Jährige und die kleine schlafende Frida, die auf ihrer Brust liegt. Das Gesicht der Kleinen ist nicht zu erkennen.

"Unsere kostbare, kleine Frida, unsere wahre Liebe", schrieb sie dazu.

Die Kleine kam am 22. Juni in Los Angeles zur Welt. "Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unseren Leben zu begrüßen", sagten die beiden vor Kurzem gegenüber "People". "Es war ein langer Weg, und es hat sich ausgezahlt. Wir waren noch nie so verliebt."

Frida ist für Nielsen das fünfte Kind vom vierten Vater. Ihre Söhne sind zwischen 23 und 34 Jahre alt.

(red)