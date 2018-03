Britney Spears ist das neue Gesicht von Kenzo

Lange war es still um die 36-Jährige, jetzt meldet sie sich mit einem neuen Job zurück: Britney Spears ist das neue Werbegesicht des französischen Modeunternehmens Kenzo. Die neue Kollektion erinnert stark an den Stil der 80er Jahre.

Auf Instagram veröffentlichte Britney einige Fotos, die sie im Retro-Look zeigen. Gegenüber "Vogue" verriet sie in einem Interview, dass sie von den Look der 80er Jahren eigentlich gar nicht so viel hält: "Ich denke, hässlich war in den 80ern einfach angesagt", so Britney.

(red)